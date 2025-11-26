L’ultimo appuntamento del programma autunnale della Pro Loco Faenza, di sabato 29 novembre, sarà dedicato alleSacrestie del Duomo, con un focus su paramenti e corali miniati. Per gestire l’afflusso, sono previsti due turni con posti limitati: il primo alle ore 15:00 e il secondo alle 16:00. Il ritrovo è presso la sede della Pro Loco, in Voltone Molinella. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 0546.25231; e-mail: info@prolocofaenza.it

Pro Loco Faenza (Voltone Molinella 2 a Faenza). Orari di apertura:dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì, la domenica e il giovedì pomeriggio: chiusa

Costi visite guidate: 5 euro a persona; 3 euro per i soci