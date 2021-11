Sono in partenza in Bassa Romagna “le ruote dei genitori”, spazio online di ascolto e di parola per genitori con figli adolescenti. Le “ruote comunitarie” sono uno spazio di scambio dentro al quale è possibile dar voce alle grandi e piccole sfide educative, ai dubbi, alle preoccupazioni e alle fatiche che si affrontano nell’accompagnare i figli nelle diverse fasi della crescita.

Gli incontri, sette in tutto, si svolgeranno sulla piattaforma Zoom, con una cadenza settimanale; il primo si terrà giovedì 4 novembre alle 21.30.

Il progetto, promosso dal Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con l’Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia-Romagna, si inserisce tra le azioni di sostegno delle relazioni familiari e tra gli interventi previsti dalla delibera regionale 1184/2020 relativa alle “azioni di contrasto alla povertà minorile, educativa, relazionale e al contrasto del fenomeno del ritiro sociale di preadolescenti e adolescenti”.

Gli incontri si svolgono in un clima informale e di confronto e sono condotte con modalità mutuate dalla terapia comunitaria integrativa, ideata dallo psicanalista brasiliano Adalberto Barreto.

All’interno delle ruote comunitarie è possibile condividere e socializzare buone pratiche e “azioni che funzionano” senza dare consigli, ma facendo diventare la propria esperienza bene comune a disposizione degli altri presenti. Dentro alla ruota è possibile anche togliersi “sassolini dalle scarpe”, per alleggerire il proprio cammino di genitori.

Per informazioni e iscrizioni, telefonare al 366 6156306, oppure scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it. Il link e le istruzioni per collegarsi verranno inviati a seguito dell’iscrizione.