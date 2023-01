Le rose di Acer: nei condomini Acer è nata una comunità vitale

Una sala comune per i condomini gestiti da Acer in via Suzzi, via Palladio e viale Randi. Una sala che in questi mesi è stata centro di diverse attività che hanno permesso agli inquilini, in particolare donne, molte volte sole, di sviluppare una comunità sempre più unita e attiva. “Le rose di Acer” il nome scelto da questo gruppo di donne al centro di un progetto partito dal basso per migliorare la convivenza e il benessere quotidiano. Un’iniziativa che ora diventa ufficiale, grazie ad un patto siglato fra le residenti, Acer stessa, il Comune di Ravenna e Linea Rosa, che, involontariamente, aveva dato il via all’idea quando posò la prima mattonella “I Fiori di Ravenna” in uno dei condomini. Quel giorno fra alcune inquiline iniziarono ad intrecciarsi sempre più i rapporti che oggi hanno dato vita alla piccola comunità. Ed è stato quindi naturale accompagnare la firma del patto istituzionale con la posa di una nuova mattonella.