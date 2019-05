Le proposte della Consulta dei Ragazzi per Faenza: molte chiedono minor impatto sull’ambiente

Si sono conclusi i lavori della Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi 2019, formata dagli studenti di seconda media delle scuole del territorio faentino, la quarta consulta che ha lavorato per portare in consiglio comunale proposte legate al mondo dei giovani. Il lavoro quest’anno si è concentrato sul tema dei diritti, il rafforzamento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono 11 le proposte portate in consiglio comunale dalla Consulta, formata quest’anno da 40 ragazzi, 2 per classe, i quali si sono fatti portavoce delle proposte e dei voti dei loro compagni