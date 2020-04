Sono tante le palestre a Ravenna che hanno deciso di offrire, nonostante la chiusura forzata, idee, allenamenti e spunti per restare in forma. Grazie ai social network e alle piattaforme online è facile rimanere in contatto con gli istruttori dei corsi e fare esercizio fisico anche rimanendo nella propria abitazione. Di seguito un elenco di alcune palestre che propongono iniziative ed allenamenti da seguire a distanza.

“Abbiamo preparato un palinsesto di corsi che potete seguire in diretta sulle nostre pagine social (Facebook e Instagram) con un programma che andrà avanti per le prossime settimane… Distanti ma Uniti nel nostro stare vicini, allenandoci insieme!” scrive la Palestra Sport City , che propone diversi corsi durante la settimana.