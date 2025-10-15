La biblioteca Classense torna alle origini con la mostra “La libreria dei Camaldolesi a Ravenna. Dalla biblioteca monastica alla Classense”, visitabile fino al 17 gennaio. Realizzata per celebrare la riapertura dell’Aula Magna dopo il restato, ripercorre gli anni dal trasferimento dell’abbazia di Classe fino alla soppressione napoleonica e la municipalizzazione della biblioteca monastica. Per l’occasione è in mostra anche il codice più famoso della Biblioteca: l’Aristofane ravennate, unico manoscritto al mondo che contiene tutte le 11 commedie a noi pervenute del commediografo greco
Home Faenza Web Tv Cultura Le origini della Classense in mostra. Esposto anche il manoscritto “Aristofane ravennate”