“I fondi per la messa in sicurezza del territorio non sono stati chiesti alla struttura commissariale e i lavori eseguiti dopo le due alluvioni di maggio 2023 non si sono rivelati sufficienti per evitare la terza alluvione”. Fratelli d’Italia, Lega, Area Libera e Progetto Civico Faentino in una conferenza stampa criticano la gestione del territorio da parte del Comune di Faenza e della Regione nell’ultimo anno