Le opere di Fiorenza Pancino protagoniste di due mostre a Bologna

Le sculture di Fiorenza Pancino protagoniste in due mostre a Bologna, a BoA Spazio Arte e a Palazzo Piepoli, esposizioni inserite nel programma di Art City Bologna.
A BoA Spazio Arte, il progetto Oro Vivo, curato da Margherita Maccaferri, è una personale dedicata alle nuove opere di Fiorenza Pancino, dove la ceramica dialoga con gli altri materiali utilizzati dall’artista all’interno di un percorso dedicato ad esperienze ed emozioni anche contrapposte.
A Palazzo Piepoli, invece, Pancino partecipa alla collettiva dell’edizione 2026 di do ut do, incentrata quest’anno sul tema dell’identità e destinata a finanziare le attività della Fondazione Hospice MT Chiantore Seragnoli