La Palestra della Scienza ospiterà nel pomeriggio di sabato 13 novembre l’appuntamento “Le meraviglie della luce – E le scoperte della visione” incontro per bambini dagli 8 anni in su, a cura di Stefano Alberghi e Giovanna Melandri.

“Hai mai visto un’ombra colorata? È possibile vedere un’immagine sospesa a mezz’aria? Come funziona la connessione internet in fibra ottica? La luce (e la visione oculare) nascondono comportamenti inaspettati, a volte meravigliosi. Giocheremo assieme con alcuni di questi aspetti per toccarli con mano e … vederli coi nostri occhi!”

L’iniziativa è in programma dalle 16.30 alle 18.00, necessaria la prenotazione al 339-2245684

I sabati pomeriggio di ottobre, novembre e dicembre, la Palestra della Scienza è aperta al pubblico (a ingresso libero) per la rassegna “Sabato con noi”, un avventuroso viaggio nella scienza dedicato a grandi e piccini. Le iniziative saranno sviluppate in presenza e/o in webinar, attivando le misure di sicurezza necessarie.