Dal 16 al 18 maggio 2025, il Palazzo del Podestà di Faenza ospiterà “Le Manfrediane – Incontri e Scontri,” un evento unico che fonde cultura, storia e spettacolo in un coinvolgente viaggio nel Medioevo. Questa manifestazione si inserisce nelle celebrazioni del Palio del Niballo e si propone di esplorare la vita militare, il duello e la cultura dell’epoca attraverso incontri, attività didattiche e dimostrazioni dal vivo.

Tra gli appuntamenti da non perdere dell’edizione 2025 spiccano conferenze e presentazioni di libri e opere grafiche dedicate al mondo medievale e alla scherma storica. Saranno inoltre proposte dimostrazioni dal vivo di tecniche di combattimento con armi d’epoca e coinvolgenti spettacoli. L’evento offrirà attività didattiche pensate per adulti e bambini, tra cui laboratori di creazione in argilla, corsi di scherma storica e moderna, tiro con la balestra e l’arte delle bandiere.

Una novità di quest’anno è la TESSERA DEL PERFETTO MANFREDIANO: ritirandola all’INFO POINT e partecipando a diverse attività didattiche per ricevere timbri, si potrà vincere un gadget esclusivo de “Le Manfrediane” e godere di una gustosa sorpresa.

Programma:

VENERDÌ 16 MAGGIO

Dalle ore 18.30 alle 20.30, si terrà l’apertura degli stand e delle diverse attività in programma all’interno del Palazzo del Podestà. Saranno presenti stand di vendita e promozione, attività ludico-didattiche, laboratori ceramici, esibizioni, esposizioni e visite guidate.

Alle ore 21.30, si terrà lo spettacolo “LE ARMI DEGLI EROI: lo scontro armato nella letteratura e nella realtà attraverso i secoli,” a cura della SALA D’ARME ACHILLE MAROZZO ROMAGNA.

SABATO 17 MAGGIO

Dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.00, proseguirà l’apertura degli stand e delle attività in programma presso il Palazzo del Podestà. Il pubblico potrà assistere a esibizioni di sbandieratori e musici, partecipare a laboratori ceramici, assistere a esibizioni, visitare esposizioni e seguire conferenze e spettacoli. Saranno inoltre disponibili visite guidate.

Alle ore 15.00, Angelo Emiliani terrà la conferenza “QUANDO A FAENZA SI GIOCAVA A PALLONE COL BRACCIALE.”

Alle ore 17.00, Benedetta Clemente presenterà la conferenza “IL DUELLO MEDIEVALE: genesi ed evoluzione.”

Dalle ore 20.30, presso l’area del QUINTO, si terranno i concerti di MALAFESTA (20.30-21.15) e OXYRIA (21.30-22.30).

Dopo le ore 22.30, la serata continuerà con la Baracca alla Taberna del Paggio.

DOMENICA 18 MAGGIO

Dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, si potranno visitare gli stand e partecipare alle attività in programma, tra cui conferenze, percorsi didattici interni al Palazzo, laboratori didattici, minicorsi ludici e sportivi, esibizioni e piccoli spettacoli.

Alle ore 11.00, Eugenio Larosa condurrà la conferenza “INCONTRO CON GALEOTTO.”

Alle ore 15.00, Davide Righini presenterà la conferenza “ARMI DA TIRO INDIVIDUALI NEL PIENO E BASSO MEDIOEVO ITALIANO.”

Dalle ore 17.00 alle 18.00, si terrà lo spettacolo “LA VESTIZIONE DEL CAVALIERE: due armature di periodi differenti e le loro caratteristiche,” a cura della FAMALEONIS in collaborazione con ROSA DEI VENTI.

Alle ore 18.30, l’evento si concluderà con la chiusura del Palazzo del Podestà.

L’ingresso a “Le Manfrediane” è gratuito e aperto a tutti coloro che desiderano immergersi nella storia, nella cultura e nelle tradizioni locali, accogliendo appassionati di ogni età.