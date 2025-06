Fra gli innumerevoli laboratori avviati quest’anno nell’ambito del progetto Lavori in Comune 2025, organizzato dal Comune, assessorato al Decentramento, ce n’è uno denominato “Il gioiello della Maratona di Ravenna Città d’Arte”, dedicato all’evento sportivo tra i più attesi in città, in programma, come di consueto, nel mese di novembre.

Le Magliette gialle iscritte al laboratorio si stanno cimentando infatti nella realizzazione delle medaglie in mosaico con cui verranno premiati i partecipanti alla Maratona.

L’attività di volontariato si sta svolgendo nei locali di Annafietta Mosaicisti, in via Argentario, e proseguirà fino al 14 agosto, costituendo così un valido contributo all’importante appuntamento sportivo.

L’assessora al Decentramento, Federica Moschini, ha fatto visita alle Magliette gialle, complimentandosi con loro per la precisione con cui si stanno impegnando nel realizzare le medaglie e con i Tutor che le stanno affiancando durante l’attività.

A salutare le Magliette gialle anche Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club per l’organizzazione della Maratona Ravenna Città d’arte e la stessa Annafietta.