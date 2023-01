La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna in Piazza del Popolo n.30, fino al 7 febbraio prossimo, una nuova mostra dedicata a “Le lampade di Giorgio Rossi”, esposizione di lampade ottenute dalla particolare e accurata lavorazione di legni raccolti sulla spiaggia, resa possibile grazie alla passione coltivata dal ravennate Giorgio Rossi.

Trasportato dai fiumi e dal mare, il legno che si trova sulle spiagge è generalmente privo di corteccia e assume un aspetto particolare dovuto all’effetto abrasivo che subisce nel suo percorso: il sole, il vento, l’acqua e sale marino consumano parzialmente questi rami, donando loro un aspetto che si presta per le creazioni artigianali di ogni genere.

Giorgio Rossi, insegnante di scuola guida in pensione, ha sempre avuto propensione per l’arte e negli anni giovanili ha composto quadri e sculture. Ora, in questa mostra, propone opere composte la legni e radici che il mare ha spinto sulla spiaggia, così da creare lampade e luci calde.

Queste creazioni, inserite nelle nostre case, producono un’atmosfera poetica e un alone magico, abbiamo bisogno di cose semplici, ricorda l’autore, “che ci facciano rivivere la nostra infanzia, la nostra giovinezza e nello stesso tempo ci tengano compagnia”.