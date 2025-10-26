Importanti momenti di confronto e partecipazione si sono tenuti il 24 e il 25 ottobre all’Istituto Tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna.

Venerdì 24 presso l’Aula Magna dei geometri e sabato 25 in quella degli agrari, il Sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, insieme all’Assessora alle politiche giovanili del Comune, Hiba Alif, e alla Presidente della Provincia di Ravenna, Valentina Palli, hanno incontrato studentesse e studenti in un’ottica di avvicinamento tra la comunità giovanile e le Istituzioni locali.

L’incontro, intitolato “la città che vorrei”, è stato specificamente pensato per illustrare il ruolo e l’azione delle Istituzioni comunali e provinciali nell’attuazione di piani e programmi dedicati ai giovani, sottolineando in particolare quanto il loro contributo attivo e le loro esigenze siano essenziali per definire politiche future chiare, mirate ed efficaci.

Il dirigente scolastico, Paolo Taroni, in premessa ha ringraziato i rappresentanti delle istituzioni e ha sottolineato l’importanza di aver cominciato gli incontri con gli studenti da scuole tecniche che sono quelle che più di tutte offrono ai cittadini del futuro possibilità di formazione e di rapido inserimento nel mondo del lavoro, sottolineando il fatto che, sia nella scuola sia nelle attività lavorative e produttive, le competenze principali e maggiormente valorizzate sono quelle della cittadinanza attiva, della partecipazione e della consapevolezza critica dei giovani, cittadini di oggi e del futuro della nostra città.

L’evento ha assunto rapidamente la forma di un dialogo dinamico e di uno scambio reciproco. La giovane platea delle due sedi si è dimostrata particolarmente interessata e attiva, rivolgendo al Primo Cittadino e alle rappresentanti istituzionali specifiche domande e richieste che hanno toccato temi cruciali per la vita cittadina dei giovani: dalle questioni legate ai trasporti pubblici e scolastici, alla manutenzione delle strade, delle piazze e dei centri di incontro, alla sicurezza in diverse aree della città, fino alle prospettive e opportunità di svago e aggregazione.

Il Sindaco Barattoni e le Istituzioni presenti hanno accolto con grande interesse gli spunti e le proposte emerse. L’incontro si è concluso con la promessa di un nuovo appuntamento nel prossimo futuro, che vedrà il Sindaco, la Presidente della Provincia e l’Assessora Hiba Alif tornare a incontrare gli studenti dell’Istituto per approfondire i temi discussi e dare seguito alle istanze emerse, rafforzando così il ponte tra scuola e amministrazione.