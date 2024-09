Torna in Romagna la Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno. Sono molte le iniziative organizzate già dal 28 settembre dall’Ausl Romagna con il contributo di gruppi di sostegno, centri per le famiglie, amministrazioni locali e associazioni del territorio, per promuovere e sostenere l’allattamento al seno, la crescita e la genitorialità.

A partire dalla 12esima edizione del Flash Mob Allattiamo insieme “indossa una maglietta bianca e partecipa anche tu” che vedrà riunirsi a Ravenna, Cesena, Rimini e Forlì tante mamme, papà e i loro bimbi ma anche gruppi di sostegno, professioniste e professionisti delle pediatrie di comunità, consultori e dei punti nascita pronti a fornire informazioni e a rispondere alle domande, tutti insieme per dare vita a una giornata di sostegno all’allattamento.

Tutte le iniziative previste in Provincia

RUSSI: sabato 28 settembre ore 10 Nido di Infanzia Comunale A.P. Babini – Via Roma 1. ‘Tra le braccia guardo il mondo da quadrato farsi tondo’. Laboratorio rivolto ai bambini da 0 a 3 anni e alle mamme in dolce attesa; martedì 8 ottobre ore 16,45 al Nido di Infanzia Comunale A.P. Babini – Via Roma 1, “Latte in parole: giochi di voci per nutrire la relazione tra neonato, mamma e papà” Laboratorio rivolto bambini da 0 a 18 mesi e a mamme in dolce attesa Latte in parole: giochi di voci per nutrire la relazione tra neonato, mamma e papà

LUGO: martedì 1 ottobre ore 10 partenza dal Centro per le Famiglie – Viale Europa 128 ‘La passeggiata delle mamme’ Una passeggiata tra le vie della città con passeggini e bimbi in fascia, con arrivo in Biblioteca Trisi; giovedì 3 ottobre ore 10 al Centro per le Famiglie – Viale Europa 128, ‘Famiglie al Centro – Ostetrica al Centro’, incontro informativo dedicato all’allattamento, post parto e prime cure di un bambino; giovedì 3 ottobre ore 17 alla Biblioteca F. Trisi – Piazza Trisi 19 ‘Letture al pancione’: i benefici della lettura e l’importanza della voce per rafforzare il legame tra adulto e bambino già prima della nascita. Incontro dedicato a genitori in attesa, a cura della Biblioteca F. Trisi di Lugo, Centro per le Famiglie e Lucia Vignutelli, Pediatra di Libera Scelta; sabato 5 ottobre ore 10 al Centro per le Famiglie – Viale Europa 128, ‘Sabato mattina al Centro!’ Spazi di incontro e di confronto per e tra genitori in attesa e neogenitori – Papa al centro’ dedicato ai papà in attesa, e neo papà, con i loro bambini, per ritrovarsi, ascoltarsi e condividere l’esperienza della genitorialità – ‘Ruota delle neomamme e delle mamme in attesa’ è uno spazio di incontro e confronto fra mamme, un cerchio all’interno del quale è possibile togliersi qualche “sassolino dalla scarpa” dando voce alle fatiche e ai pensieri legati alla maternità

RAVENNA: mercoledì 2 ottobre ore 10-12 al Centro per le Famiglie – Via Gradisca 19, ‘Quattro chiacchiere con l’Ostetrica’ incontro per confrontarsi insieme sul periodo del post nascita, sui cambiamenti della coppia e sulla nuova dimensione famigliare; giovedì 3 ottobre ore 17 alla Biblioteca Casa Vignuzzi – Via S. Mama 175, ‘Proposte di Letture in Famiglia’: incontro in biblioteca dedicato alle neo mamme e neo papà rispetto al programma ‘Nati per Leggere’ e all’importanza della lettura; venerdì 4 ottobre ore 16 al Parco Bosco Baronio (partenza dal parcheggio) ‘Famiglie in cammino’ passeggiata per genitori in dolce attesa e famiglie con bambini in passeggino o fascia, nel verde del Bosco Baronio. Il gruppo sarà condotto dal walking leader con il supporto del tecnico dell’attività motoria dell’Igiene Pubblica e a seguire Flash Mob “Allattiamo insieme”; ore 17 Sala Centro Sociale Bosco Baronio – Via Antonio Meucci 23, Incontro “Neonato alla nascita, l’allattamento e la cura del bebe’” A cura del Neonatologo, dell’Ostetrica territoriale con il contributo della Pediatria di Comunità, del Centro per le Famiglie e della Consulente volontaria de La Leche League.

CERVIA: sabato 5 ottobre ore 10 Biblioteca Maria Goia – Via Circonvallazione E. Sacchetti 111 ‘Uniti nell’allattamento: come i papà possono fare la differenza’. Interviene Giulia Manfredini Puericultrice e Docente Allattamento e Nutrizione all’Istituto Tecnica 2000, a cura del Servizio SeiDonna; lunedì 7 ottobre ore 16,45 alla Biblioteca Maria Goia – Via Circonvallazione E. Sacchetti 111 – ‘Un girotondo di libri’ un pomeriggio insieme a mamma e papà con libri, filastrocche e giochi mimati in occasione della Settimana dell’Allattamento Materno, a cura del Servizio SeiDonna

Durante la settimana mondiale per l’allattamento 2024 il Comune di Cervia, grazie al progetto Cervia Amica dell’Allattamento, nato nel 2022 con l’obiettivo di ampliare gli spazi dove le mamme possono fermarsi per allattare e accudire il proprio bambino, inaugurerà una nuova nursery station, oltre alle cinque già esistenti sul territorio, presso il Centro Risorse Educative e Sociali del Comune di Cervia in Via Pinarella 17.

FAENZA: lunedì 30 settembre ore 17 al Centro per le Famiglie – Via San Giovanni Bosco 1, ‘Ruota delle mamme’, Spazio di incontro e confronto per condividere fatiche emozioni e buone pratiche legate all’essere madre. Evento dedicato a tutte le mamme a partire dalla gravidanza; martedì 1 ottobre ore 10 al Centro per le Famiglie – Via San Giovanni Bosco 1, ‘Spazio nascita’: incontro e confronto con uno spazio dedicato alla consulenza ostetrica ed educativa, a cura di Centro per le Famiglie e Ostetrica del Consultorio Familiare. Evento dedicato ai genitori con bimbi e bimbe 0-12 mesi e genitori in attesa. In occasione dell’incontro verrà donato ad ogni nuovo nato, il “Pacchetto Nascita”, contenente materiali informativi e un albo illustrato (progetto rivolto ai residenti nei comuni della Romagna Faentina); martedì 1 ottobre ore 17 alla Biblioteca Manfrediana – Via Manfredi 14, ‘Nati per leggere’ a cura di Biblioteca Manfrediana, Pediatra di Libera scelta e Pedagogista del Centro per le Famiglie Evento dedicato ai genitori con bimbi e bimbe 0-12 mesi e genitori in attesa; mercoledì 2 ottobre ore 10 al Centro per le Famiglie – Via San Giovanni Bosco 1, ‘Coccole per crescere’ – quando il contatto ci aiuta a diventare grandi. Evento dedicato ai genitori con bimbi e bimbe 0-12 mesi e genitori in attesa; giovedì 3 ottobre ore 9,30 in Centro Storico ‘Famiglie all’aperto: passeggiata alla scoperta del centro storico di Faenza’, in collaborazione con CEAS Unione della Romagna Faentina. Evento dedicato ai genitori con bimbi e bimbe 0-2 anni e genitori in attesa; sabato 5 ottobre ore 10 al Centro per le Famiglie – Via San Giovanni Bosco 1, ‘Allattare esperienze condivise’, a cura delle volontarie alla pari del Gaaf Gruppo Allattando A Faenza. Evento dedicato a neogenitori e genitori in attesa per affrontare al meglio la delicata fase dell’avvio dell’allattamento Proiezione di video e role play.

Nelle biblioteche della Rete provinciale di Ravenna che aderiscono alla Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM) saranno allestite vetrine bibliografiche sui temi dell’allattamento, maternage e genitorialità con selezione di saggistica per adulti e libri di canzoni, rime e filastrocche da condividere con i piccoli, disponibili per il prestito. Le consulenti volontarie de La Leche League Italia ODV sostengono gratuitamente le mamme che desiderano allattare con incontri in presenza ed on-line, telefonicamente e via e-mail. Riferimenti ed informazioni: www.lllitalia.org