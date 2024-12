Anche quest’anno Brisighella si prepara a celebrare il Natale con un ricco programma di eventi che unisce tradizione, cultura e intrattenimento per tutta la famiglia. Il Borgo Medioevale si trasformerà in uno scenario unico, animato da luci, musica e iniziative.

L’appuntamento principale, “Luce di Natale”, si terrà domenica 15 dicembre dalle 10:00 alle 19:00 e vedrà il centro storico animarsi con mercatini natalizi di artigianato locale e prodotti tipici, laboratori tematici, musica e attività per bambini. In particolare, Piazza Carducci ospiterà la Casetta di Babbo Natale per ricevere le lettere dei bambini e alle 15:00 si esibiranno i Loading con un repertorio di canti natalizi e moderni, seguiti alle 16:30 dalla premiazione delle migliori vetrine e abitazioni con decorazioni natalizie del borgo. La giornata culminerà con la suggestiva fiaccolata dei Babbi Natale, una passeggiata tra i camminamenti storici che condurrà alla Torre dell’Orologio e alla Rocca, accompagnata dalle note di uno zampognaro. Tutti i partecipanti riceveranno un berretto rosso e una fiaccola. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella con il supporto del Comune e del Consorzio CON.AMI, rappresenta l’inizio di una rassegna natalizia imperdibile.

Sempre il 15 dicembre, la Chiesa dell’Osservanza ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna musicale “Beethoven Mania”: alle ore 21:00 l’Orchestra Corelli eseguirà la Nona Sinfonia, l’opera che rappresenta uno dei vertici non solo del repertorio beethoveniano, ma dell’intera storia della musica classica.

La mostra “Costellazioni” di Matteo Bosi sarà inaugurata sabato 7 dicembre al Museo Ugonia alle 17:00, una mostra che omaggia l’opera del Guercino “San Francesco d’Assisi e San Ludovico di Francia” (1618). Altre esposizioni includono “Un Presepe pieno di storie” a cura di Oscar Ortelli, visitabile in Piazzetta Porta Gabolo 5 nelle giornate del 14, 15, 21, 22 e 26 dicembre dalle 15:00 alle 18:00, e la personale di Natascia Barzagli allestita nel Refettorio dell’ex Convento dell’Osservanza nei fine settimana del 7-8 e 14-15 dicembre. Inoltre, durante le festività, dal 24 dicembre al 6 gennaio, i musei di Brisighella saranno aperti con i seguenti orari: il Museo Ugonia dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00, la Rocca Manfrediana dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, e la Torre dell’Orologio dalle 10:00 alle 16:30. Le strutture rimarranno chiuse il pomeriggio del 24 e del 31 dicembre, nonché il 25 dicembre e il 1° gennaio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune oppure telefonando al numero 0546 994405 oppure alla Pro Loco di Brisighella (0546 81166).

Il Natale a Brisighella si arricchisce inoltre di appuntamenti dedicati al teatro, con la rassegna di spettacoli dialettali “Un Teatar par ridar”, in programma il 7, 14 e 21 dicembre presso il Circolo Borsi alle ore 21:00, e di attività laboratoriali gratuite pensate per i più piccoli, come le letture natalizie alla Biblioteca Carlo Pasini il 21 dicembre alle 16:30, dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni (informazioni e prenotazioni chiamando il numero 0546 81645).

Per salutare il nuovo anno, il 1° gennaio alle ore 20:30 la Chiesa di Santa Maria degli Angeli ospiterà il concerto gospel del Voices of Joy in Winter Tour 2024. Infine, il 6 gennaio, la Befana dell’Avis aspetterà i bambini e le famiglie al Circolo Borsi – Teatro Giardino per un pomeriggio di dolci e caramelle.