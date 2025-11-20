Il distretto chimico industriale di Ravenna ha ricevuto un riconoscimento attribuito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il sistema ambientale certificato EMAS.

La menzione speciale è stata consegnata a Ecomondo, il salone internazionale di riferimento per la green, blue e circular economy, organizzata da Ieg in fiera a Rimini.

Nel corso del convegno “La nuova normativa europea in tema di Ecodesign e i riflessi sulle certificazioni volontarie EMAS, Ecolabel e Made Green in Italy”, si è svolta l’edizione 2025 del premio EMAS che riconosce l’impegno profuso nel campo della gestione ambientale volontaria alle imprese virtuose in possesso di una registrazione EMAS. Il riconoscimento è stato ritirato da Roberto Ballardini, Consigliere di Confindustria Romagna e presidente della sezione Chimica dell’Associazione.

Sono 17 le aziende del Distretto EMAS Ravenna, che impiegano quasi 1.800 addetti diretti per un fatturato aggregato di 1,3 Miliardi di euro. Collocate sulla riva sinistra dello scalo portuale, occupano circa 350 ettari.

Oltre alle attività produttive dell’area, il Distretto comprende anche imprese di produzione energia, del settore servizi alla produzione e trattamento rifiuti, e come tale ad oggi è una delle aree industriali più strutturate e tecnologicamente avanzate dal punto di vista impiantistico a livello nazionale.

L’associazione EMAS Ravenna, costituita nel 2007, riunisce tutte le imprese che hanno aderito al “Protocollo per lo sviluppo della gestione ambientale del distretto chimico ed industriale di Ravenna mediante l’attestato EMAS”, siglato a Ravenna il 7 maggio 2019.