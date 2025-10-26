Le immagini della partenza de ‘La Divina’

Partita questa mattina “La Divina” la manifestazione ciclostorica giunta alla quinta edizione in piazza San Francesco alle 9.30. Due i percorsi previsti: uno da 35 km, che si snoderà lungo la ciclabile del mare, pialassa Piomboni, Marina di Ravenna, diga foranea sud, Parco marittimo, Punta Marina e ritorno a Ravenna; il secondo di circa 70 km, vedrà i ciclostorici, seguire nella prima parte lo stesso percorso per toccare poi Lido Adriano, Lido di Dante, la pineta fino a Milano Marittima, Cervia (con ristoro di metà percorso), lungomare di Cervia, Lido di Savio, Lido di Classe, Pineta, Parco Primo Maggio, Classe e arrivo in piazza San Francesco.