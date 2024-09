Le immagini dei salvataggi dagli elicotteri. Protezione Civile: “Emergenza non è finita”

Ministero della Difesa e Vigili del Fuoco hanno diffuso i video ripresi dagli elicotteri durante i salvataggi di venerdì pomeriggio a Traversara. Il paese non è raggiungibile via terra. Sono un migliaio complessivamente, in tutta la Romagna, gli sfollati. 350 mm di pioggia caduti in 48 ore. Nel maggio del 2023 caddero 400-450 millimetri d’acqua, sommando però le due alluvioni. L’emergenza, ha ribadito la Protezione Civile, non è assolutamente finita.

In provincia di Ravenna sono 650 le persone evacuate o sfollate alle 19 di giovedì 19 settembre in carico alle strutture istituzionali:

58 ad Alfonsine

60 a Bagnacavallo

40 a Brisighella

63 a Casola Valsenio

10 a Conselice

13 a Fusignano

180 a Lugo

180 a Ravenna

30 a Russi

Per quanto riguarda le linee ferroviarie, resterà chiusa fino a domani alle 5.00 la Ravenna – Ferrara mentre la linea Ravenna- Castel Bolognese è interrotta tra Russi e Lugo; aperte le linee Rimini – Bologna e Ravenna – Bologna.

Resteranno chiuse in tutti i Comuni anche per domani le scuole e l’Università.