Le grandi brecce sul Senio non verranno al momento chiuse. Sconforto per i residenti

Le grandi brecce in destra Senio che minacciano le abitazioni di via Casale, a Faenza, non saranno immediatamente ripristinate. Priorità verrà data ovviamente alle casse d’espansione che devono garantire la sicurezza di tutta la valle attraversata dal torrente e al versante sinistro del corso d’acqua, dove è presente Castel Bolognese. Solo dopo aver messo in sicurezza l’abitato di Castel Bolognese, con la costruzione anche di un secondo argine, si penserà alle brecce del destra Senio, un territorio che di fatto nei prossimi anni fungerà da bacino di laminazione, da valvola di sfogo per l’acqua, in caso di grandi precipitazioni. Chi abita quindi nelle case vicino al fiume, dovrà trascorrere i prossimi anni con la paura della piena, in attesa che tutti i lavori si concludano. Discorso analogo per i proprietari dei terreni agricoli