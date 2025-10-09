Il gruppo FAI di Faenza, in accordo con la Delegazione di Ravenna, propone visite guidate a due siti storici, ordinariamente chiusi al pubblico, sabato pomeriggio 11 ottobre e domenica (mattina e pomeriggio) 12 ottobre. Trattasi della chiesa di San Sigismondo e dell’Oratorio Bertoni.

Sono situate nella prima periferia di Faenza, sulla via che da Porta Montanara conduce a Brisighella.

San Sigismondo, in viale Marconi, già ricordata nel XII secolo come proprietà dei Cavalieri Templari, e poi passata ai Cavalieri Gerosolimitani, con l’occupazione napoleonica venne soppressa e venduta a privati. Nel 1836 fu rinnovata completamente, su progetto di Pietro Tomba, e così è rimasta fino a noi.

L’interno è a una sola navata, con volta a botte, e due cappelle laterali simmetriche. Le decorazioni nell’arcone presbiteriale furono eseguite da Michele Chiarini, mentre nel catino absidale, nella volta e nelle cappelle laterali operò Romolo Liverani. Nel 1836 venne consacrata e dedicata alla Beata Vergine della Misericordia. Da allora la proprietà passò attraverso diversi eredi, fino a pervenire nel 1922 alla famiglia Borelli. Un sapiente restauro venne eseguito nel 1982.

L’Oratorio Bertoni (o chiesina Bertoni) si trova al numero 84 di via Firenze. Dedicata al Beato Giacomo Filippo Bertoni, fu fatta realizzare nel 1743 dal Canonico Girolamo Ignazio Bertoni, su progetto di Raffaele Campidori. “Il semplice volume dell’edificio cui sono addossati nella parte posteriore il corpo ribassato della sacrestia e, in alto, il piccolo campanile, è enfatizzato dall’elegante facciata in cotto…L’interno è costituito da un’unica aula quadrangolare con angoli smussati…” La famiglia Benedetti, proprietaria dal 1870, ne curò il restauro nel 1880, e negli anni ‘60 fece ripristinare le parti danneggiate nel corso dell’ultimo conflitto.

Le visite presso le due chiesine, accessibili in via eccezionale, saranno condotte da studenti e studentesse del Liceo Torricelli – Ballardini, previa apposita formazione da parte di loro docenti, il Prof. Alessandro Merci e la Prof.ssa Giorgia Erani. Verranno fornite informazioni di natura storico-artistica-architettonica.

Ai visitatori vien suggerito un contributo libero, a sostegno della missione e delle attività del FAI.

Le visite si terranno l’11 ottobre dalle ore 14,30 alle 18.00 (ultimo accesso del pomeriggio), il 12 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.30 (ultimo accesso del mattino), e dalle 14,30 alle 18.00 (ultimo accesso del pomeriggio).

Si ringraziano per la colaborazione il Prof. Alessandro Merci e la Prof.ssa Giorgia Erani, gli studenti del Liceo nel ruolo di Apprendisti Ciceroni, la Prof.ssa Marcella Vitali, ed i proprietari dei due siti oggetto delle visite. La descrizione della chiesa di San Sigismondo è tratta da uno studio di Vittorio Maggi, quella dell’Oratorio Bertoni da una pubblicazione di Marcella Vitali.