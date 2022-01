Il fotografo ravennate Paolo Roversi ha firmato le tre immagini ufficiali di Kate Middleton diffuse da Kensington Palace per celebrare i 40 anni della futura regina dei britannici.

Kate è ritratta in tre diversi abiti di Alexander McQueen, una delle sue griffe preferite e quella dell’abito con cui nel 2011 sposò il principe William.



I tre ritratti – uno soltanto a colori – gireranno nei prossimi mesi il Regno Unito nelle tre regioni dove Kate ha abitato, il Berkshire dove è cresciuta con i genitori, St. Andrews in Scozia dove ha studiato all’università e conosciuto il futuro marito, e Anglesey, nel Galles, dove William si addestrava come pilota di elicotteri militari e la coppia abitò prima del trasferimento a Kensington palace. Concluso il tour, le immagini verrano ospitate nella collezione permanente della National Portrait Gallery.

Roversi, un ravennate che vive e lavora a Parigi, fotografa per le principali riviste dei moda del mondo ed e’ stato il primo italiano a firmare nel 2020 un calendario Pirelli.

