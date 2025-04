Si è tenuta ieri mattina, presso il Centro Servizi Pievesestina di Cesena dell’AUSL Romagna, la cerimonia di consegna di due ecotomografi di alta fascia, donati dalla Guardia di Finanza alla Cardiologia dell’Ospedale di Riccione e alla Ginecologia del Consultorio familiare di Lugo.

Entrambe le apparecchiature sono composte da software di elaborazione di ultima generazione, sistemi di visualizzazione 3D e sonde per il loro pieno utilizzo.

L’ecografo della Cardiologia permette l’integrazione alla fluoroscopia durante le procedure angiografiche di emodinamica, mentre l’ecografo destinato alla Ginecologia è dotato di uno specifico software che permette il rendering delle strutture interne ed il rendering funzionale per la visualizzazione dei flussi; completano la dotazione alcuni algoritmi basati su deep learning per la classificazione automatica delle immagini per le diagnosi fetali.

Oltre ai due ecografi la donazione comprende alcune tecnologie ambulatoriali come una poltrona prelievi, un frigorifero biologico per la conservazione dei farmaci ed alcuni saturimetri, per un totale di 130 mila euro.

Le moderne apparecchiature saranno utilizzate per garantire appropriate indagini diagnostiche a favore della popolazione dei due importanti distretti, potendo essere adoperati in molteplici contesti clinici, sia per finalità di screening nell’ambito della medicina preventiva che per lo studio di eventuali alterazioni patologiche.

La donazione rappresenta l’epilogo di una raccolta straordinaria di fondi – promossa a livello nazionale dal Comando Generale della Guardia di Finanza all’indomani degli eventi alluvionali che hanno colpito la Romagna nel maggio del 2023 – che ha suscitato ampia adesione tra i Finanzieri, i quali hanno dimostrato forte sensibilità all’iniziativa, raccogliendo, come detto, la somma complessiva di 130 mila euro che è stata poi impiegata per l’acquisto dei due ecografi succitati e degli altri materiali medici.

Al momento celebrativo ha anche preso parte, in apertura, il Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, che ha rivolto un breve indirizzo di saluto ai presenti ed elogiato la campagna di beneficenza promossa dal Corpo, esprimendo gratitudine alle Fiamme Gialle per il lavoro quotidiano e l’importante gesto di solidarietà verso il territorio e la popolazione romagnola.

Sono poi seguiti – introdotti dal Direttore sanitario del Presidio Ospedaliero di Lugo Paolo Tarlazzi – gli interventi del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Fisica Medica ed Ingegneria Clinica dell’AUSL Romagna Stefano Sanniti, dei tre Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, Vito Pulieri, Leonardo Brandano e Alessandro Coscarelli, nonché dello stesso Direttore Generale dell’AUSL Romagna Tiziano Carradori; hanno preso la parola, infine, l’Assessore del Comune Lugo Mauro Marchiani e il Sindaco del Comune di Riccione Daniela Angelini.

“L’iniziativa – hanno affermato i colonnelli Pulieri, Brandano e Coscarelli – testimonia la grande generosità delle Fiamme Gialle in un momento particolarmente difficile per il territorio e la popolazione romagnola e vuole rappresentare un segno tangibile che va oltre la missione istituzionale del Corpo, ponendosi nel solco dei più profondi valori solidaristici della Guardia di Finanza, al servizio della collettività”.

“Voglio esprimere un profondo ringraziamento al Comando Generale della Guardia di Finanza per la sensibilità e l’attenzione dimostrate a supporto dei servizi sanitari del nostro territorio”, ha dichiarato il Direttore Generale dell’AUSL Romagna. “In un momento difficile per la nostra comunità, solidarietà e collaborazione fra le istituzioni – ha proseguito il dott. Carradori – rappresentano la linfa della società e sono l’espressione di un profondo senso di appartenenza”.