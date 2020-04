Le famiglie della Scuola Muratori regalano le uova di Pasqua ai bambini ospitati nel dormitorio

Uova di Pasqua per i bambini ospitati al dormitorio di Ravenna di via Torre. Il regalo arriva dai genitori dei piccoli allievi della scuola primaria Muratori, che hanno deciso di donare, alla vigilia di Pasqua, i dolci. In questi giorni, infatti, il dormitorio di via Torre stanno ospitando alcune donne e i loro figli. Anche per loro sono in vigore le norme di isolamento dettate dall’emergenza sanitaria. E così, per alleviare le difficoltà di rimanere sempre all’interno della struttura, e per non far mancare un piccolo regalo in occasione della Pasqua, è arrivata la donazione delle uova.