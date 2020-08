Anche quest’anno 2020 l’associazione ”ALLSAILING”con l’imbarcazione RollingBlack si sta dedicando a fare uscire in mare ragazzi con diverse disabilita,’gratuitamente grazie all’aiuto di Sponsor come la Ciclat, Endas, FibbraFast e grazie alla disponibilità dei due skipper Ciccone e Ghirelli che dedicano il oro tempo libero a fare navigare tutti coloro che hanno diverse patologie,ma in comune hanno l’amore per il mare.

Quest’anno l’associazione ”ALLSAILING” ha deciso di aderire al progetto di “fare navigare” accompagnando anche i medici e infermieri che hanno collaborato per l’emergenza Covid-19, occasione questa per ringraziarli del difficile lavoro svolto .il mare da e restituisce è tutto ciò che facciamo per il prossimo porta con sé amore.