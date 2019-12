I dati dettagliati saranno presentati giovedì 4 dicembre ore 15 alla Sala Nullo Baldini del Palazzo di Legacoop Romagna a Ravenna, dove verrà presentato il Report 2019.

Nel corso dell’iniziativa, coordinata da Stefano Patrizi, presidente di Promosagri e responsabile Agroalimentare di Legacoop Romagna, si susseguiranno gli interventi di Eleonora Proni, vice-presidente della Provincia di Ravenna per i saluti, Aldo Zoppo di Federcoop Romagna per i dati e le tendenze del Report CAB 2019, Cristian Maretti, presidente di Legacoop Agroalimentare Nord-Italia, Simona Caselli, assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna, Leonardi Pofferi, responsabile dell’Alleanza delle Cooperative Italiane a Bruxelles. Prima del termine avverrà la consegna degli attestati di partecipazione del corso per i giovani soci da parte di Demetra Formazione.

Concluderà la mattinata Mario Mazzotti, Presidente di Legacoop Romagna.