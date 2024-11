“Quando un paese democratico vota serve innanzitutto rispetto per quel voto, anche quando chi vince è agli antipodi sui valori e preoccupa rispetto all’interesse del nostro paese.

La vittoria di Trump apre però enormi interrogativi sui drammatici scenari di guerra che abbiamo vissuto negli ultimi due anni e pretenderebbe perciò una svolta radicale nella capacità dell’Europa di esercitare un ruolo autonomo in politica estera. Sarebbe stato importante farlo prima, ma ora un’Europa più forte è essenziale a tutta l’umanità.

Come aspetto più locale, ma per noi molto rilevante, le spinte protezioniste e le politiche dei dazi che Trump ha sempre promosso creano anche non poche preoccupazioni per le nostre eccellenze agroalimentari che vedono negli Stati Uniti uno dei principali mercati di export. Nella storia da sempre, pace e buone relazioni commerciali viaggiano insieme”.

Così Michele de Pascale candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, sull’esito delle elezioni americane che hanno visto la vittoria di Donald Trump.