Proseguono con successo le camminate di Sentieri e Sapori di Cna Territoriale Ravenna organizzate da CNA Faenza, la prossima è prevista per domenica 17 novembre. “Si parte, come sempre da un agriturismo aderente all’iniziativa – la Bertoni Bottega e Cucina di Castel Bolognese, siamo in piena Romagna faentina – per poi raggiungere Brisighella, il Parco del Carnè, il Sentiero dei Cristalli salendo a Monte Rontana e scoprendo gli ingressi dei famosi abissi Fantini e Garibaldi per raggiungere Rifugio Carnè, il Museo della Fauna selvatica e il Sentiero Didattico dedicato al progetto Life”.

Ritrovo in agriturismo con la guida esperta Paolo Laghi per poi partire con il gruppo per la camminata e rientrare per il pranzo alle ore 12.

“Un percorso alla portata di tutti, lungo 5 chilometri, con un dislivello di 200 metri per circa 3 ore di camminata” commenta Jimmy Valentini di CNA Romagna Faentina “ci aspettiamo una domenica dalle temperature più fresche e di buon tempo, tanti sono già i prenotati che arrivano anche da fuori provincia, così come è avvenuto anche per le altre escursioni” aggiunge Valentini “questa è la quinta e penultima camminata, l’ultima è prevista sabato 23 novembre e saremo dall’altra parte della Vena del Gesso, a Borgo Tossignano, con partenza dalla Cantina Vinicola Tramosasso”.

Info e prenotazioni Bertoni Bottega e Cucina 338.6498316.

Il programma completo è sul sito di Cna Ravenna: https://www.ra.cna.it/eventi/sentieri-e-sapori-2024/ oppure sulla pagina facebook dell’iniziativa: “Sentieri e Sapori. Le colline di Romagna”.