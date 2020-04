Ogni azione concreta può contribuire in modo decisivo alla lotta contro il Coronavirus e la sua diffusione. È a partire da questa consapevolezza che Crédit Agricole Italia e Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza hanno stanziato 24.000 euro destinati a supportare il personale medico del l’Ospedale “degli Infermi” di Faenza.

“Abbiamo deciso di intervenire in modo rapido e concreto a favore dell’intero territorio – dichiara Massimo Tripuzzi, Responsabile Direzione Regionale Romagna Crédit Agricole Italia – e siamo orgogliosi di farlo al fianco della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza. È un esempio di come sia importante agire insieme nell’interesse non solo dei clienti, ma anche della collettività, principio che racchiudela ragion d’essere del nostro Gruppo.”

“Un grazie particolare – aggiunge Paolo Bontempi, Presidente della Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza – ai Responsabili dell’Ospedale di Faenza e a tutto il personale medico e para-medico che, con ammirevole spirito di servizio e abnegazione, affronta orari di lavoro estenuanti per la tutela dei cittadini. Ringrazio anche Crédit Agricole Italia, che ha dato la propria adesione in tempi brevissimi a riprova della sua attenzione e sensibilità verso il nostro territorio. L’emergenza sanitaria di queste settimane sta imponendo sacrifici a cui non eravamo più abituati, ma è proprio la consapevolezza dei limiti in dividuali che consente di riscoprire la forza e la bellezza della solidarietà, possibile anche quando si è costretti a vivere a distanza. Tengo a precisare che la Fondazione continuerà nell’impegno

a far fronte comune verso l’emergenza locale sia con i propri mezzi sia tramite ogni forma di collaborazione e solidarietà possibili”.