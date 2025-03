Continua il periodo ricco di soddisfazioni e di attestati che rendono merito al lavoro svolto quotidianamente da insegnanti e tecnici di Centro Studi Danza Asd di Lugo (Ra).

Dopo i successi raccolti nell’ambito di Danzinfiera, la famosa rassegna ospitata ogni anno alla Fortezza da Basso di Firenze, questa volta tocca alle bambine e ragazze dei settori Baby, Kids, Junior, Intermedio e Avanzato di Modern e Contemporaneo dell’associazione lughese, protagoniste assolute domenica al concorso “Talent for Dance”.

Il Teatro Consorziale di Budrio (Bo) ha infatti ospitato domenica 23 marzo la tredicesima tappa della rassegna partita lo scorso dicembre da Bergamo per concludersi con la Finale al Teatro Sociale di Mantova il 10 e 11 maggio dopo aver toccato città come Napoli, Venezia, Genova, Roma e Milano.

La tappa di “Talent for Dance” ha visto impegnate molte delle ragazze che frequentano i corsi e le lezioni al Centro Studi Danza e il grande impegno, oltre che la grande partecipazione, ha fruttato una lunga serie di premi dei quali le lughesi hanno letteralmente fatto incetta.

Il gruppo “Gilr Friend” ha vinto la classifica della categoria Modern Baby, mentre il duo composto da Dora Foschini e Alice Antolini si sono aggiudicate il primo premio con “Blu pool” nei Duetti Contemporaneo Baby. Successi anche per Mariaviola Foschini e Antonela Kercuku con “Out of Space” nel Contemporaneo Duetto Children, per l’esibizione “Patule” presentata nel Contemporaneo Children Gruppi, per la composizione coreografica Gruppi Junior con “Under my Skin”, per la composizione coreografica Senior grazie a “Carioca” e per Emma Berardi, Solista composizione coreografica Senior con “Runner”. Altre due vittorie sono giunte per la coppia Emma Berardi e Lucia Natale tra i Duetti Contemporaneo Senior con “Red Shirts” ed infine nella categoria Solista Modern Senior e Miglior Talento grazie a Clara Taroni ed il suo “Subject t27”.

Altri piazzamenti a podio per “Parade” nei Gruppi Modern baby, “Cry wolf” con Miriam Francesconi e Carlotta Cani nel Modern Duetti Children, Anna Maria Guerrini nel Modern Junior con “Bud” ed infine Lucia Degani nel Contemporaneo Junior con “Igor”.

Insomma, una vera e propria sfilata di successi impreziosita da una borsa di studio del valore di € 300,00 riconosciuta a tutte le allieve del Centro Studi Danza per uno stage estivo di Contemporaneo, e che ha visto proprio nel riconoscimento a Clara Taroni del premio quale Miglior Talentol’autentica ciliegina sulla torta.