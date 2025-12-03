Gli ospiti della casa di riposo per artisti e operatori dello spettacolo Lyda Borelli di Bologna, il 2 dicembre, si sono lasciati coccolare dalle cure delle allieve dell’Accademia Ial dell’Estetica e del Benessere di Ravenna.

Le ragazze erano accompagnate dalle docenti Maura Broglia per l’acconciatura, Marina Fazio per l’estetica e dal responsabile di Ial Ravenna Filippo Pilandri.

L’iniziativa è stata proposta da Ial Emilia-Romagna, che ha già promosso azioni di questo tipo in altre strutture per anziani della regione.

«Oggi le nostre allieve non hanno compiuto solo una semplice esercitazione pratica, ma hanno donato soprattutto un momento di bellezza e benessere ai residenti della casa di riposo Borelli – dichiara il presidente Ial Emilia-Romagna Ciro Donnarumma – La cura del corpo nei contesti protetti è un fondamentale elemento di dignità e aiuta le persone a stare meglio. Per le nostre ragazze è stata sicuramente un’esperienza particolare anche dal punto di vista umano. Mentre eseguivano i trattamenti, hanno ascoltato le storie delle ospiti della struttura, molte delle quali hanno trascorso la vita nel cinema, musica e letteratura».

«La delicatezza con cui le allieve Ial si sono occupate delle ospiti, chiacchierando e scherzando con loro, ha fatto brillare gli occhi delle une e delle altre. Le emozioni hanno coinvolto anche il personale e gli amministratori della casa di riposo».

«Per le nostre residenti, che ci tengono molto a essere sempre belle, è stato un regalo di Natale in anticipo – commenta Silvia Bartolini, già direttrice della struttura guidata oggi da Alberto Beltramo – Abbiamo connesso le generazioni. Per questo ripeteremo l’esperienza, magari già a Pasqua».