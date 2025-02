“Usciamo un po’ fuori dal coro del dibattito sul verde urbano e sull’importanza dei pini a Ravenna. Come Verdi Ravenna puntiamo essenzialmente al benessere della nostra città e poco ci interessano le posizioni di politici con idee buone per tutte le stagioni e che puntualmente appaiono ogni qualvolta si palesi una causa da poter cavalcare per raccattare voti.

Le nostre priorità sono altre, e proprio per evidenziare la nostra posizione intendiamo partire chiarendo alcuni concetti che dovrebbero essere lapalissiani, ma che evidentemente necessitano di essere sottolineati ancora una volta:

un albero in salute è benessere per tutti i cittadini, l’abbattimento di un albero in salute deve essere sempre l’estrema ratio

un albero malato è un problema per tutti, possiamo provare a intervenire ma dove necessario l’albero deve essere abbattuto e sostituito

una sostituzione non deve essere fatta per mero fattore estetico o numerico, ma funzionale

un albero in salute lo rimane se si garantiscono alcune condizioni tra le quali una corretta superficie traspirante e una potatura fatta con criterio

Il tema della funzione ecosistemica della vegetazione dovrebbe essere il cuore del dibattito sul verde. Come Verdi quindi crediamo che le alberature vadano fortemente incrementate non ridotte e che lo sviluppo urbano debba essere oggetto di una vera progettazione che prenda in considerazione anche la funzione del verde e non solo nei suoi aspetti estetici, per quanto importanti.

A scanso di equivoci ricordiamo quali sono le funzioni ecosistemiche principali:

Ombreggiatura e raffrescamento delle aree urbane cementificate

Pulizia dell’aria con particolare riferimento al particolato sottile

Elemento di arricchimento dell’ecosistema urbano

Capacità di assorbire l’umidità del terreno e quindi di asciugarlo

Capacità di frenare le acque rallentando il corso e consolidando gli argini fluviali

Costituire un elemento di arricchimento sociale, culturale e estetico della nostra città

Nonostante questi importanti elementi ci paiono assenti nel dibattito locale, non intendiamo sottrarci al tema di attualità relativamente ai pini di viale Romagna a Lido di Savio. Per quanto non presenti né in consiglio né in giunta, abbiamo avviato una interlocuzione con l’assessora Del Conte alla quale abbiamo chiesto di essere informati sullo stato di avanzamento delle prove di trazione, abbiamo proposto di informare sui dati rilevati i cittadini e di garantire che vengano ridotti gli abbattimenti ovunque sia possibile.

L’assessora ha dimostrato disponibilità ad ascoltare i nostri contributi e ad informare la cittadinanza. Attendiamo quindi gli esiti dei risultati delle prove tecniche per fare valutazioni basate su dati di fatto.

Al momento come Verdi Ravenna cerchiamo di fare la nostra parte per il bene della città, magari silenziosamente e senza essere tutti i giorni presenti con polemiche sui social, mettendo invece a disposizione le nostre competenze ove servisse. Per questo chiediamo ai cittadini che vorranno aiutarci e supportarci di visitare il nostro sito verdiravenna.org e di confrontarsi con noi sulle battaglie che possono rendere questa città la nostra città.”

Il portavoce di Europa Verde – Verdi Ravenna

Antonio Lazzari