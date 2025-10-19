“Nei giorni scorsi si è aperto il dibattito sulla riqualificazione di viale dei Navigatori a Punta Marina Terme, viale che vedrà la riqualificazione grazie ai fondi versati da Snm FSRU come compensazione per il rigassificatore.

Il dibattito si è subito incentrato in maniera molto critica sul rischio di abbattimento di oltre 300 pini che, secondo alcune realtà del territorio, poteva essere nascosta nel burocratico linguaggio amministrativo.

Il progetto reale, o meglio i tre progetti, sono stati presentati ai cittadini direttamente a Punta Marina Terme dal Sindaco Alessandro Barattoni e dai tecnici comunali, oltre che dall’azienda incaricata

Il lavoro è partito correttamente dalle problematiche sulle quali si sono poi costruite le proposte basate su tre direttrici: mobilità sostenibile, aumento degli spazi verdi con l’introduzione anche del concetto ecosistemico di “rain garden” e il miglioramento complessivo della qualità urbana.

Nel dettaglio, con varie sfumature, i tre progetti puntano:

Alla creazione di piste ciclabili e/o percorsi dedicati agli autobus e contemporanea riduzione dei posti auto

Ad un’importante aumento del verde e alla gestione delle aree di rispetto degli alberi con maggiore spazio naturale alle radici per la traspirazione

All’individuazione delle aiuole come spazio di laminazione e assorbimento delle acque piovane e alla eventuale desigillazione degli spazi impermeabilizzati

Alla partecipazione dei cittadini nelle scelte sul territorio

Inutile dire che la qualità del lavoro dello studio Teprin al momento ci pare di tutto rispetto, dimostrando che anche a Ravenna si possono riqualificare aree urbane mantenendo il verde e migliorandone la funzione e la fruizione.

Non ci piacciono le iperboli e quindi non useremo frasi ad effetto come “svolta epocale”, è però innegabile che questo sia il primo atto di una certa importanza riconducibile totalmente a questa nuova giunta e una prima risposta a chi ci chiedeva il perché di un impegno nella lista costruita da Alessandro Barattoni.

Si tratta di un primo passo che traccia un percorso importante nel quale come lista AVS (Sinistra Italiana, Europa Verde e Ambiente&Territorio) siamo impegnati con i nostri rappresentanti dal primo giorno e sul quale saremo attori attivi attivi nel rispetto del programma sottoscritto.”

Per Europa Verde Ravenna

Antonio Lazzari

Co-portavoce comunale