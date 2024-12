Liam Lawson alla Red Bull e Isack Hadjar alla Visa Cash App Racing Bulls. Nelle scorse ore la scuderia di Milton Keynes ha annunciato il passaggio alla “casa madre” del giovane pilota neozelandese, in forza nell’ultima parte di stagione nella squadra faentina. Lawson è stato preferito a Yuki Tsunoda e andrà a sostituire Nico Perez. Il messicano nelle ultime stagioni alla guida della Red Bull è stato alquanto deludente.

Dopo la “promozione” di Lawson, quindi, ora è il turno della Racing Bulls annunciare il secondo pilota, che affiancherà Tsunoda nel prossimo campionato di Formula 1.

Il ventenne Isack Hadjar, francese naturalizzato algerino, ha guidato per il team Campos Racing in F2, dove si è rapidamente affermato come uno dei giovani prospetti più promettenti, con importanti vittorie arrivate nei classici Gran Premi come cui Imola, Spa-Francorchamps e Silverstone.

Isack Hadjar seguirà quindi le orme di Max Verstappen, Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo ed è il 19esimo pilota ad essere promosso in Formula 1 dal Red Bull Junior Program, iniziato nel 2001.

“Sono molto entusiasta di assumere il mio nuovo ruolo in Visa Cash App Racing Bulls” ha dichiarato il neoarrivato. “Il viaggio dal kart, attraverso i ranghi delle monoposto, fino ad arrivare in Formula Uno è quello per cui ho lavorato tutta la mia vita, è il sogno. Mi sento come se stessi entrando in un universo completamente nuovo, guidando un’auto molto più veloce e correndo con i migliori piloti del mondo. Sarà un’enorme curva di apprendimento, ma sono pronto a lavorare duro e fare il meglio che posso per la squadra. Non vedo l’ora di lavorare e imparare da Yuki, l’ho sempre ammirato, ha frequentato il Red Bull Junior Program, come me, e abbiamo condiviso un percorso simile verso la F1. Ha molta esperienza e sarà bello imparare da lui”.

Grande accoglienza da parte di Laurent Mekies, Team Principal di Visa Cash App Racing Bulls: “Siamo entusiasti di avere Isack con noi il prossimo anno. Porterà una nuova e fresca dinamica nel team insieme a Yuki nel 2025. Il suo viaggio nel motorsport è stato a dir poco eccezionale, ha mostrato una crescita notevole, con una serie di risultati impressionanti nelle classifiche delle monoposto junior. Ha il talento e la spinta necessari per competere ai massimi livelli e abbiamo piena fiducia che si adatterà rapidamente e avrà un impatto significativo. Credo che Isack e Yuki formeranno una grande squadra. Yuki porta un’esperienza inestimabile alla squadra, ha dimostrato un’incredibile resilienza e maturità, che saranno cruciali per noi mentre ci sforziamo di raggiungere tutti i nostri scopi e obiettivi nel 2025”.

“Innanzitutto dobbiamo congratularci con Liam per il suo passaggio alla Oracle Red Bull Racing” ha ricordato Peter Bayer, CEO di Visa Cash App Racing Bulls. “Come team gemello e come incubatore di talenti di Formula 1, il nostro obiettivo strategico è promuovere e coltivare i nostri piloti in preparazione per il prossimo passo. Questa mossa è una testimonianza del nostro impegno di lunga data nello sviluppo dei migliori giovani piloti nel motorsport, nonché una prova del concetto del Red Bull Junior Program. Avere un pilota più giovane supporta la nostra missione di parlare a un pubblico più giovane, quindi non vediamo l’ora di portare fan nuovi ed esistenti nel viaggio con noi”.