Liam Lawson ancora a punti nell’ultimo gran premio del campionato di Formula 1 prima della sosta estiva. In Ungheria, il neozelandese è arrivato al traguardo in ottava posizione, conquistando 4 punti, riuscendo a precedere il pluricampione del mondo Max Verstappen. Per Isack Hadjar, invece, la frustrazione di essere arrivato undicesimo alla bandiera a scacchi, appena fuori dalla zona punti.

“Una gara molto forte per Liam, sia la macchina che la strategia a una sosta hanno funzionato molto bene” ha commentato il Team Principal Alan Permane. “Liam ha sfruttato bene le gomme e ha portato a casa un altro ottavo posto. È stato un peccato per Isack, sentiva che avrebbe potuto qualificarsi meglio ieri e, in definitiva, su questa pista, due o tre posizioni in qualifica sono sempre difficili da recuperare in gara. Abbiamo perso una posizione a favore di Bearman alla partenza, perdendo molto tempo dietro di lui, il che ha poi vanificato il resto della sua gara. Nel complesso, però, la macchina si è comportata bene con entrambi in Q3 nelle ultime due gare. Purtroppo, abbiamo perso una posizione in campionato, ma a centro gruppo è tutto molto serrato e abbiamo una buona macchina, quindi non vediamo l’ora che arrivi la seconda metà della stagione e sono sicuro che recupereremo alcune posizioni. Un enorme ringraziamento ai piloti e a tutti i nostri team a Faenza e Milton Keynes, potremo prenderci una pausa prima della pausa e torneremo molto forti a Zandvoort.”

Ora che Lawson è tornato costantemente in zona punti, alla Racing Bulls è chiesto il salto di qualità per non perdere la sfida diretta contro Aston Martin e Sauber, che nelle ultime gare hanno saputo dimostrare di poter battagliare per le posizioni ai piedi del podio. Ora la Racing Bulls si trova ottava in campionato a 45 punti. La Sauber, settima, precede a 51 punti. L’Aston Marti a 52. La Williams, con 70, quinta forza del campionato, non sembra raggiungibile.