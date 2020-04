Addio all’avvocato Antonio Madonna. Si è spento ieri a 78 anni, dopo una malattia affrontata con coraggio negli ultimi mesi, una delle figure di spicco dell’avvocatura ravennate. Madonna, iscritto all’albo da 50 anni, tra le altre cose aveva ricoperto per anni anche la carica di Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna. Come civilista era stato legale dell’ITAL-UIL e dell’A.S.P.P.I. di Ravenna, oltre ad essere stato per anni un apprezzato Giudice Tributario prima presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ravenna e poi presso la Commissione Tributaria Centrale e Regionale di Bologna. Lascia la moglie Silvia Lameri, esponente del Pri ed ex assessora comunale, e i figli Biagio e Margherita, entrambi avvocati.

fonte Corriere di Romagna