Nel corso di controlli mirati nel settore agricolo, i Carabinieri delle Compagnie di Ravenna e Cervia/Milano Marittima, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno effettuato ispezioni in alcune aziende del territorio, individuando gravi irregolarità.

Tre le imprese finite sotto la lente degli inquirenti: in due di esse, riconducibili a due diversi imprenditori, sono stati scoperti lavoratori irregolari, dipendenti non sottoposti a sorveglianza sanitaria, privi dei dispositivi di protezione individuale e in alcuni casi senza adeguata formazione. In un’azienda è emersa anche l’assenza del documento di valutazione dei rischi.

Alla luce delle violazioni riscontrate, una delle attività è stata sospesa. I due imprenditori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e sanzionati per un totale di circa 20.000 euro.