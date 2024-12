“L’agricoltura si conferma terreno fertile per le nuove generazioni e Oscar Green è l’occasione di mettere in mostra quello che di più innovativo i nostri giovani hanno da dare”. Lo ha detto il delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa, il ravennate Marco Sforzini, in occasione dell’edizione 2024 di Oscar Green l’annuale premio all’innovazione in agricoltura voluto da Coldiretti Emilia Romagna e Giovani Impresa Emilia Romagna.

L’evento, tenutosi presso il Tecnopolo di Bologna alla presenza del Segretario Generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, dei presidenti e dei direttori provinciali di Coldiretti, assieme al presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli, al direttore Marco Allaria Olivieri, ha avuto come ospiti il neo presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio

L’incontro si è aperto con un convegno dal titolo ‘’L’agricoltura distintiva è il futuro’’ al quale hanno preso parte il Segretario Generale Gesmundo, il Presidente Regionale Nicola Bertinelli, il Direttore Regionale Marco Allaria Olivieri, il Delegato nazionale di Giovani Impresa, Enrico Parisi, assieme a Marco Sforzini, Gianluca Lelli, Amministratore delegato di C.A.I., Alessandro Apolito, caposervizio tecnico di Coldiretti, l’Assessore Mammi e il Presidente Michele de Pascale. Il convegno ha rappresentato l’occasione di discutere di come modernizzazione e innovazione per il settore agricolo siano fra le priorità di Coldiretti così come lo è la digitalizzazione, risorsa determinante per migliorare competitività e produttività.

‘’Festeggiare l’agricoltura giovane in un contesto come quello del Tecnopolo è quanto mai opportuno’’ ha detto il Presidente della Regione Michele de Pascale, che ha aggiunto ‘’perché’’ il futuro del comparto passa dall’innovazione e dalla ricerca che qui sono ottimamente rappresentate’’.

‘’Le priorità immediate sono la ricostruzione e la messa in sicurezza del ‘’territorio’’ ha detto l’Assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi. ‘’È fondamentale – ha proseguito – trattenere e gestire le risorse idriche e in questo gli agricoltori sono i primi alleati’’.

Al convegno è seguita la premiazione che ha visto sfilare sul palco tra i vincitori il giovane faentino Lorenzo Pezzi che ha puntato sulla tecnologia, dall’utilizzo dei droni all’irrigazione di precisione, per ottimizzare il risparmio idrico nella sua azienda frutticola di Pieve Cesato ottenendo il premio nella categoria ‘Tecnologia per l’ambiente’. Tra le ravennati premiate (nella categoria ‘Coltiviamo Insieme’) anche la cuoca contadina Anna Lisa Sangiorgi, titolare dell’agriturismo Calderino di Sarna di Faenza, che assieme all’Ausl della Romagna e agli altri colleghi imprenditori agrituristici aderenti a Terranostra Ravenna, organizza laboratori di cucina salutare per adulti e bambini con l’obiettivo di divulgare i principi di una corretta alimentazione basata sulla Dieta Mediterranea. Nella categoria ‘Campagna Amica’, il premio è andato a Claudia Buzzegoli, allevatrice under 35 che sulle colline di Brisighella alleva e trasforma suini di mora romagnola. Insieme al compagno Gionata ha contributo a salvare e rilanciare una razza autoctona in via di estinzione creando una micro-filiera cortissima: i capi dell’azienda agricola Cà ad Là vivono allo stato semibrado, mangiano ciò che viene coltivato nei campi adiacenti all’allevamento e le loro carni vengono lavorate sul posto. Tutte le lavorazioni delle carni vengono fatte a mano, come si faceva una volta, e sia la carne fresca che i salumi vengono venduti attraverso il circuito di vendita diretta di Campagna Amica.

‘’Siamo orgogliosi di rappresentare la maggior parte dei giovani che in Emilia Romagna e in particolar modo a Ravenna hanno deciso di investire la propria vita e il proprio lavoro in agricoltura come dimostra la grande partecipazione all’ultimo bando’’ ha detto il Presidente di Coldiretti Ravenna Nicola Dalmonte in riferimento alle domande per il Pacchetto Giovani 2024. Sono infatti state tutte ammesse a finanziamento le 225 richieste di premio primo insediamento e sono state 159 le domande di investimento per i giovani che sono risultate ammissibile e che hanno trovato totale copertura finanziaria con i fondi del PSR Regionale.

I numeri e le richieste di adesione da parte dei giovani – ha detto il Direttore regionale Marco Allaria Olivieri – dimostrano in maniera evidente come il nostro comparto sia sempre più attrattivo per i giovani. Anche attraverso soluzioni concrete come l’applicativo di Demetra che Coldiretti ha messo a disposizione dei propri associati per la gestione digitale dell’azienda, intendiamo accompagnare sempre più i giovani nelle sfide del futuro, per fare dell’innovazione un elemento vincente in ambito imprenditoriale’’. ‘’Coldiretti – ha aggiunto il Direttore della Federazione ravennate, Assuero Zampini – ritiene strategiche per lo sviluppo dell’agricoltura le nuove tecnologie con l’obiettivo di promuovere un’agricoltura intelligente, innovativa e distintiva’’.