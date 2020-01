E’ indetto un bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 8 posti di istruttore area amministrativa economico contabile e gestionale cat. C, presso settori diversi per le annualità 2019-2021.

Data di scadenza per la presentazione delle domande, il 14febbraio alle ore 12.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 0544/258001-258002 e al Servizio Risorse Umane tel.0544/258241 – 258242.

Il testo integrale dei bandi e i modelli di domanda sono pubblicati sul web: www.provincia.ra.it/concorsi.