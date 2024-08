Sono previsti lavori sull’autostrada A14 Bologna-Taranto. Nella notte fra martedì 20 e mercoledì 21 agosto, verrà posata una nuova pavimentazione stradale nel tratto compreso tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. La corsia nord fra i due caselli sarà quindi chiusa dalle 22 di martedì fino alle 6 di mercoledì.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, Autostrade consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.