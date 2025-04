Per un intervento indifferibile alla rete idraulica, nelle serate e nottate di martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 aprile, nella fascia oraria 21.00-06.00, si renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità nella zona dell’incrocio tra corso Mazzini, via Giovanni da Oriolo e via Gallo Marcucci.

Per i veicoli provenienti da via Giovanni da Oriolo: sarà consentita la circolazione esclusivamente in direzione Firenze-Ravenna (dalla rotatoria Donatori di sangue verso corso Mazzini), utilizzando la corsia di destra. All’intersezione con corso Mazzini, sarà obbligatorio svoltare a destra in direzione centro.

Per i veicoli che percorrono corso Mazzini in direzione Bologna-Forlì, dalla via Emilia verso la città, all’incrocio con via Giovanni da Oriolo, obbligo di proseguire verso il centro; per i veicoli che, invece, percorrono corso Mazzini in direzione Forlì-Bologna, quindi dalle città verso la via Emilia, all’incrocio con via Giovanni da Oriolo, obbligo di proseguire dritto, direzione Bologna.

Infine, per i veicoli provenienti da via Gallo Marcucci, sarà obbligatorio svoltare verso via Oberdan o a sinistra in corso Mazzini. Personale della ditta incaricata dei lavori, oltre a essere incaricata dell’installazione della segnaletica, dovrà indicare percorsi alternativi, oltre a garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali situati lungo i tratti interessati dai lavori.