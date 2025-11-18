Per consentire lo svolgimento dei lavori di rinnovo della rete dell’acquedotto, domani, mercoledì 19 novembre a partire dalle 22 e fino alle 5 di giovedì 20 novembre sarà chiuso al transito di tutti i veicoli un tratto di 100 metri di via Destra Canale Molinetto, in corrispondenza dell’intersezione con via Scolone.
Pertanto, in alternativa, i veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Punta Marina potranno percorrere rotonda Francia, viale Europa, via Trieste e lungomare Cristoforo Colombo.
I lavori saranno effettuati in orario notturno per ridurre al minimo i disagi al traffico urbano.