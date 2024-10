In conseguenza della chiusura del ponte di via Stradone a Porto Fuori (cavalcavia sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola) oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione a cura di Anas, a partire da sabato 19 ottobre, per l’intera durata dei lavori, la linea 1 del trasporto pubblico locale subirà alcune modifiche di percorso e di orari che sono consultabili sul sito web di Start Romagna nella sezione “Info Bus” (https://www.startromagna.it/infobus/porto-fuori-modifiche-linea-1-dal-19-ottobre/).

Contestualmente alle modifiche, saranno soppresse le fermate 285 «Margotti» e 287 «Stradone PL» in via Stradone, in direzione Ravenna FS. In alternativa, in via Stradone direzione Ravenna FS, si potranno utilizzare le fermate sul lato opposto delle corse di linea 1 per Porto Fuori.