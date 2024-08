La giunta di Cervia ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico- economica definitivo dell’intervento di ripristino del Ponte in via Matteotti sul canale Cupa.

Il ponte, che presentava già fenomeni di degrado che ne hanno limitato la transitabilità nel corso degli ultimi anni, a seguito dell’alluvione di maggio 2023, inoltre ha subito notevoli sollecitazioni dovute alla piena e pertanto si è reso necessario un intervento di ripristino.

Il lavoro comporta la completa demolizione dell’attuale struttura e la realizzazione di un nuovo ponte in calcestruzzo armato nella medesima posizione, ma con un incremento della sezione idraulica, in grado di aumentare la capacità di deflusso del canale.

Il ponte di 17 metri di lunghezza e 11,30 di larghezza, avrà due corsie di marcia e un percorso ciclopedonale protetto.

Sono previsti anche interventi sui sottoservizi: luce, gas, acqua, linee telefoniche e fibra ottica.

Il lavoro ricade tra quelli ricompresi nell’Ordinanza n. 13/2023 sull’alluvione di maggio 2023, adottata dal Generale Figliuolo Commissario straordinario alla ricostruzione.

L’importo complessivo delle opere è di 1.100.000 euro di cui 1.000.000 sono contributi dello Stato previsti dall’Ordinanza Figliuolo e 100.000 finanziati con fondi propri del Comune di Cervia.

Seguirà l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio delle procedure di gara a settembre.

L’assessore ai Lavori Pubblici Mirko Boschetti ha dichiarato: “Il ripristino del ponte sul canale Cupa è estremamente necessario, in quanto è un collegamento strategico fra Milano Marittima e Lido di Savio. Già da diversi anni è in condizioni di degrado e più volte è stato monitorato e messo in sicurezza per garantirne la transitabilità. L’alluvione ha aggravato la situazione e ora anche con contributi dello Stato, è possibile abbattere l’esistente e costruirne uno nuovo che garantisca una migliore e più sicura viabilità. Il progetto si integra nell’intervento di riqualificazione dell’ingresso di Milano Marittima che ha già visto la realizzazione della nuova rotatoria ed il rifacimento del tratto finale di viale Matteotti”.