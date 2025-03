Sono in corso o stanno per iniziare sul territorio comunale numerosi interventi che riguardano soprattutto manutenzioni straordinarie e asfaltature di strade e marciapiedi e bonifiche da radici.

“Nella primavera – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte – sono pronti a partire oltre 11 milioni e mezzo di euro di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade del Comune, dal centro al forese ai lidi. Si tratta di una prima fase di investimenti importanti che testimoniano l’impegno costante dell’amministrazione comunale nel migliorare la qualità della vita dei cittadini, rinnovando infrastrutture e spazi comuni e guardando al futuro del nostro tessuto urbano nel segno della funzionalità e dell’accessibilità. Mi preme ringraziare i servizi e i tecnici del Comune che stanno affrontando una mole enorme di lavoro dovuta alla concomitanza degli interventi di ricostruzione post emergenza alluvione e delle scadenze dei finanziamenti PNRR”.

Le manutenzioni straordinarie di strade e marciapiedi

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie nell’ambito del Global Service Strade sono in partenza, e in alcuni casi già in corso in questa prima parte dell’anno, lavori sulla pavimentazione stradale a Mezzano in via Malatesta, ad Ammonite in via Fabbri, a Savarna, in via Savarna per 110 mila euro; interventi sui marciapiedi interessano invece Piangipane in via Domenico Babini e ancora sulla pavimentazione stradale ad Ammonite e Santerno per un importo di 120mila euro; interventi di manutenzione straordinaria in via Bevanella, tratto che va dalla strada provinciale 51 a via Guarniera (Castiglione di Ravenna) per 1 milione di euro; a Sant’Alberto, in via Nigrisoli per 150mila euro; a Punta Marina, in via Del Remo per 150mila euro; interventi localizzati sull’impalcato del ponte di via Cella sul fiume Ronco per un importo di 276mila euro.

Sono in corso lavori sulla viabilità in ambito portuale per 1 milione di euro e partiranno a breve i lavori di ristrutturazione della sovrastruttura stradale a Ravenna in via Gaetano Savini per 200mila euro. Infine in città si sta lavorando all’adeguamento funzionale dell’intersezione viale Berlinguer- piazza Sighinolfi del valore di 800mila euro.

Le bonifiche da radici

Numerosi sono gli interventi in corso e/o terminati relativi alla messa in sicurezza e bonifica da radici: a Fosso Ghiaia, nella piazza, per 450mila euro; a Marina Romea in viale Italia (successivamente si interverrà su viale Delle Nazioni a Marina di Ravenna) nell’ambito del Global Service, a Lido di Classe per 200mila euro; a Marina di Ravenna per 140mila euro; a Marina Romea, in viale Platani per 760mila euro e lungo viale Italia.

Sono altresì in programma lavori su alcune strade e marciapiedi dell’area territoriale 1 centro urbano per un importo di 215.948 euro; a Lido di Classe in via D’Almeida per 150mila euro; nell’area territoriale 2 Ravenna sud per 150mila euro; a Mezzano in piazza Giuseppe Donati, in via Togliatti, in via Amendola e in via Fratelli Cervi per 110mila euro. Tutti gli interventi non ancora avviati partiranno tra la metà di aprile e i mesi di maggio e giugno. Proseguiranno comunque tutto l’anno le progettazioni e gli interventi sulle restanti aree del territorio.

I lavori post alluvione del maggio 2023

Nell’ambito invece degli interventi finanziati dal Commissario straordinario alla Ricostruzione inizieranno a breve i lavori di asfaltatura in via Canala nel tratto tra le Statali 16 e 309 per 400mila euro e in via Corriera Antica dalla strada Provinciale 24 verso nord per circa 1 chilometro per 130 mila euro.

Altri lavori già affidati e che partiranno prossimamente riguardano alcune strade a Fornace Zarattini per 1milione di euro; le vie Fosso Ghiaia, Valloncello, Tobagi e Morini a Osteria per 330mila euro; le vie Garzanti, Fiora, Sale di Minarda e via Trentula a San Pietro in Trento per 680mila euro; le vie Fosso Nuovo (da via Lunga a via Bosco), Castellina a Campiano, Macoda e Amadori (da via Chiesa a via Viazza) a Gambellara per 180mila euro; le vie Canaletta, Viazza di Sopra, Cupa a Villanova di Ravenna per 322mila euro; la via San Giuseppe a Villanova di Ravenna per 300mila euro, i lavori di riasfaltatura della piazza Matellica e delle vie Salara e Matellica oltre ai lavori di risagomatura in misto granulare stabilizzato della strada bianca denominata via canale Pergami a Savio per 221mila euro; i lavori di ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di via Campagnoni e via 2 giugno a San Pietro in Campiano per 190mila euro e la conclusione dell’intervento in via Campolungo a Mensa.

Gli interventi da iniziare a breve (il cui avvio è subordinato al completamento di lavori di competenza di altri enti e gestori di sottoservizi)

Partiranno a seguito della conclusione dei lavori dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per il ripristino dell’argine destro fiume Ronco in località Borgo Sisa i lavori di competenza comunale per la riasfaltatura della via Argine Destro Ronco fra Borgo Sisa e Coccolia per 700mila euro e, a conclusione dei lavori di posa del nuovo metanodotto ad opera di SNAM, i lavori di asfaltatura di via San Rocco a san Pietro in Vincoli per 550mila euro. Sono al momento sospesi per consentire la posa della nuova rete gas da parte di Hera, ma riprenderanno appena possibile, gli interventi per manutenzione straordinaria nell’area territoriale 3 (in via Flumendosa) per un importo di 150mila euro.

Le opere di urbanizzazione svolte dal Comune con azione sostitutiva

Il Comune, dopo aver escusso le fidejussioni dai soggetti privati, interverrà nel completamento di opere di urbanizzazione non finite, in particolare sono stati finanziati e affidati lavori di opere di urbanizzazione a Classe, in via Morgagni, per un importo di 61mila euro e sono in corso interventi di realizzazione di opere di urbanizzazione a Lido di Savio in via Meldola, per un importo di 335mila euro.

Le strade bianche

Sempre a carico del Global Strade, è in corso il secondo ripasso sulle strade cosiddette bianche per un’estensione di oltre 80mila metri quadrati.

I lavori dei prossimi mesi

Si tratta di asfaltature che interesseranno le vie Mattei, tra la rotonda dei Mosaicisti e la rotonda Montecarlo; viale Pallavicini, da via Alberoni a via Carducci; via 56 Martiri, da via Dismano al civico 65 e dal curvone alla carreggiata destra verso via Dismano; via Santerno Ammonite, da via Palazza a via Delle Acque; via Degli Argini, da canale Guiccioli a via Maria Goretti; un tratto di via Canale Guiccioli, tratti vari di via Rocca Brancaleone; via Canalazzo, da via Cerba a via Alberete; via del Campo Sportivo a Mezzano.

A queste si aggiungono le riasfaltature successive alla posa delle reti del gas che riguarderanno le vie Abruzzo, Umbria, Lazio, Montone, Spreti, Sicilia, Sardegna, Senales, Ravegnana, dei Bersaglieri, Punta Stilo. Montelungo, Carso, Garavini-Battuzzi, Zalamella, Brunelli, Gallina, Cavalcoli.