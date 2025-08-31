La giunta comunale ha approvato due interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di pavimentazione stradale in alcune strade e piazze del centro urbano e di Borgo Montone.

Gli interventi hanno come obiettivo quello di migliorare le prestazioni in termini di sicurezza e percorribilità delle strade comunali, andando ad incrementare le condizioni di sicurezza per la circolazione dei mezzi e il ripristino delle condizioni ottimali della pavimentazione attraverso la manutenzione straordinaria della superficie in asfalto.

Il primo intervento, dal valore di 200 mila euro, riguarda l’area del centro urbano e in particolare tratti di piazza D’Annunzio, piazza dei Caduti, via Guaccimanni, via Simmaco, via Sant’Alberto, via Oberdan, via Cura, via Fiume Abbandonato e via Belfiore.

Il secondo intervento invece, sempre dal valore di 200 mila euro, riguarda tratti di via Polentesa, via Spinelli e la sistemazione delle sedute di piazza Elsa Morante a Borgo Montone.

Si prevede di iniziare i lavori entro la primavera 2026.