A causa di lavori indifferibili alla rete del metano, sono previste modifiche alla viabilità in via degli Insorti dalle ore 8.30 di lunedì 10 marzo alle ore 18.00 di venerdì 21 marzo.

Nel dettaglio, in via degli Insorti, nel tratto compreso tra la rotatoria Donatori di Sangue (Cappuccini) e via Campana, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e il divieto di transito nella corsia di marcia direzione Ravenna – Firenze (dal centro verso la periferia). La circolazione sarà consentita esclusivamente nella direzione opposta (Firenze – Ravenna), e la rotatoria Donatori di Sangue rimarrà percorribile.

I veicoli che provenendo da via Giuliano da Maiano si immettono in via degli Insorti, all’incrocio, saranno obbligati a svoltare a destra verso il centro. Lo stesso obbligo riguarderà i conducenti dei veicoli che da via Campana si immettono in via degli Insorti, i quali dovranno svoltare a destra verso il centro città.

Alla rotatoria Francesco Lama (Fontanone) sarà istituito il divieto d’accesso verso via degli Insorti. Sono esentati da questo divieto i veicoli diretti al parcheggio (ex caserma della Polizia Locale), alla scuola Europa, i residenti e i frontisti di via Insorti, Pola e Campana.

L’incrocio tra via Vittorio Veneto e via degli Insorti sarà chiuso. I veicoli che da via Oberdan percorrono via Vittorio Veneto in direzione di via degli Insorti potranno svoltare a destra in via Montevecchi e via Torino.

Il personale della ditta incaricata dei lavori provvederà a installare la segnaletica di cantiere e la cartellonistica informativa anche nelle intersezioni limitrofe interessate dalle modifiche alla viabilità, indicando i percorsi alternativi. Inoltre, sarà garantito l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali lungo i tratti interessati dai lavori.

Seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione dei lavori. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate.