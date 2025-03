Prosegue l’intervento per la realizzazione della nuova rete per il metano nella zona di via degli Insorti. Da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile, per consentire lo svolgimento dell’intervento, verranno disposte alcune modifiche alla viabilità.

In via degli Insorti viene istituito il divieto di sosta e di circolazione veicolare (tranne velocipedi) in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra via Campana e il civico 11 di via degli Insorti (in corrispondenza dell’accesso e dell’uscita dal parcheggio ex sede Polizia Locale, che rimarrà accessibile).

I veicoli dei residenti potranno accedere in via Campana da via Insorti seguendo la direzione di marcia dalla rotatoria dei Cappuccini verso il centro.

I veicoli che provengono da via Campana, all’incrocio con via degli Insorti saranno obbligati a svoltare a sinistra, verso la rotatoria dei Cappuccini.

Alla rotatoria Francesco Lama (Fontanone) sarà vietato l’accesso in direzione di via degli Insorti, tranne per i mezzi diretti al parcheggio di via Insorti 2 (ex sede della Polizia Locale).

I veicoli in uscita da quel parcheggio saranno obbligati a svoltare a destra (verso il Fontanone).

Il personale della ditta incaricata dei lavori, oltre a occuparsi della sistemazione della segnaletica, dovrà indicare i percorsi alternativi e garantire l’accesso ai passi carrabili e agli ingressi pedonali lungo i tratti interessati dai lavori.