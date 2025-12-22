Nell’ambito dei lavori per la realizzazione della nuova palestra del liceo Classico in via Carducci, a cura della Provincia di Ravenna, saranno eseguite, il 29 e il 30 di dicembre e in caso di maltempo anche il 31, le operazioni di smontaggio di una gru e il tratto tra via di Roma e il civico 9 sarà vietato al transito e alla sosta; il restante tratto, tra viale Pallavicini e il civico 9, sarà accessibile solo a residenti, domiciliati, autorizzati (mezzi di pronto soccorso e pronto intervento, diretti alle proprietà private e a servizio di persone con disabilità), biciclette, ciclomotori e motocicli.

I veicoli autorizzati all’accesso in zona a traffico limitato, quelli diretti al garage Mariani e quelli autorizzati al transito in viale Pallavicini, provenienti da piazzale Farini, potranno seguire il percorso costituito da viale Pallavicini (nella corsia solitamente riservata a bus e taxi) via Alberoni, via di Roma e via Mariani; tale percorso potrà essere utilizzato anche dai medesimi veicoli autorizzati provenienti da viale Santi Baldini.