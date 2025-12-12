Da lunedì 15.12.2025 e fino a mercoledì 24.12.2025, in via Casanola, in prossimità del sottopasso ferroviario in direzione Castel Bolognese, verrà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri e segnalato da apposita cartellonistica.

Il provvedimento si rende necessario per consentire a HERAtech srl di completare la risoluzione delle interferenze dei sottoservizi con la nuova Circonvallazione: ciò permetterà di restituire ad ANAS le aree libere per il proseguimento del cantiere della nuova viabilità.

Durante i lavori, come disposto dalla Polizia Locale, è inoltre prevista l’interruzione temporanea della circolazione stradale per il tempo strettamente indispensabile alla posa del tubo indivisibile sotto il sedime stradale. Per il restante periodo di cantiere sarà invece attivo un senso unico alternato regolato da semafori/movieri. Nelle vie adiacenti sarà installata segnaletica di preavviso.

“L’Amministrazione comunale terrà come sempre monitorata la situazione. Pur comprendendo il disagio – che si è cercato di contenere attraverso le misure adottate per ridurre gli impatti sul traffico – si sottolinea che questi lavori sono propedeutici al completamento della Circonvallazione, un’opera strategica che consentirà di alleggerire il traffico dalla via Emilia. Seguiranno aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento dei lavori.” Così l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Castel Bolognese, Ignazio Belfiore