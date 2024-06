Domenica 23 giugno inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale di viale Marconi nel tratto tra il ponte della circonvallazione e l’incrocio di Porta Montanara (corso Matteotti/via Lapi/viale Stradone).

I lavori si svolgeranno dalle ore 20 di domenica 23 alle ore 7 di lunedì 24 giugno; dalle 20 di lunedì 24 alle 7 di martedì 25 giugno e dalle 20 di martedì 25 alle 7 di mercoledì 25 giugno.

In queste giornate e negli orari indicati le strade saranno chiuse al traffico (tranne per i mezzi di soccorso e quelli dei residenti) e vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata.

Viabilità alternativa

Corso Matteotti, negli orari e nelle nottate indicate, sarà percorribile solo dal centro verso Porta Montanara; iveicoli provenienti da piazza del Popolo, una volta arrivati all’incrocio, potranno solo svoltare a destra in viale Stradone. Viale Stradone rimarrà percorribile in entrambe i sensi di marcia; i veicoli che però procedono da via degli Insorti verso Porta Montanara potranno arrivare fino all’incrocio con via Cavour. I mezzi che provengono da via Lapi, all’altezza dell’incrocio (chiuso per i lavori), dovranno svoltare a sinistra in via Batticuccolo. Via Firenze potrà essere raggiunta transitando da via Canal Grande o da Via Giuliano da Maiano mentre, i veicoli provenienti da via Batticuccolo potranno raggiungere via degli Insorti (o viceversa) percorrendo la circonvallazione, viale Assirelli, fino alla rotatoria dei Cappuccini (Donatori di sangue).

Nelle strade limitrofe alla zona interessata dai lavori sarà installata la segnaletica di cantiere e le relative deviazioni. Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento con lasegnaletica temporanea di cantiere.